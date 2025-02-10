В Севастополе начали отключать уличное освещение по ночам. Как сообщает Telegram-канал Mash на волне, решение было принято оперативным штабом.

Уточняется, что нововведение было инициировано несколько дней назад, оно будет действовать до особого распоряжения. По данным Telegram-канала, отключения связаны с соображениями безопасности.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя ранее сообщило, что в Севастопольской бухте снова началось движение морского транспорта после второй за воскресенье, 9 февраля, остановки. Там объяснили, что перебои были связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале ранее рассказал, что с 3 февраля море в Севастополе будет обследовать специальное судно.

Ранее в Крыму почти 20 тысяч человек остались без электричества.