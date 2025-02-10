Движение морского транспорта Севастополя останавливали дважды за день

В Севастопольской бухте снова началось движение морского транспорта после второй за воскресенье остановки. Об этом сообщила в Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Там объяснили, что перебои были связаны с неблагоприятными погодными условиями. Вторая приостановка движения транспорта длилась чуть более двух часов — с 20:52 до 23:05.

Согласно постам в канале дирекции, в первый раз приостановка произошла по той же причине. Она продолжалась с 17:09 до 17:56.

9 февраля на Сахалине ввели режим ЧС из-за получившего пробоину и севшего на мель из-за погодных условий китайского сухогруза An Yang 2. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута, а также остаются 20 членов экипажа. Из-за сильного шторма спасатели не могут подобраться к сухогрузу. По предварительным данным, разлива топлива нет, власти держат ситуацию на особом контроле.

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