В Крыму почти 20 тысяч человек остались без электричества

В Крыму более 18,3 тысячи человек остались без света из-за аварии

Из-за аварии на сетях предприятия «Крымэнерго» в различных районах республики Крым остались без электроснабжения более 18,3 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра топлива и энергетики республики Крым Владимира Воронкина.

«В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 метров в секунду произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго»», — рассказал он.

Обесточены абоненты в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также населенные пункты в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах. Всего отключено 139 трансформаторных подстанций.

4 февраля сообщалось, что отключения света произошли в трех российских регионах на фоне снегопада. По информации Telegram-канала Mash, без электричества остались около 48 тыс. человек. Отключения света зафиксировали в 30 населенных пунктах, расположенных в Ленинградской области, на территории Новгородской области. Также не было света в Ростовской области.

Ранее часть жителей республики Хакасия осталась без света из-за крысы, устроившей «диверсию» на электрической подстанции.