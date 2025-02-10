В российском городе провалилась земля

Mash: на одной из улиц Краснодара провалилась земля

В Краснодаре на улице Московской провалилась земля, дорогу собираются перекрыть. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

«Четырехметровая дыра появилась под проезжей частью коллектора 1962 года постройки», — говорится в публикации.

Также ограничат движение трамваев по участку, уточнил Telegram-канал. Водоканал города, в свою очередь, отчитался о начале ремонтных работ.

В конце 2024 года в Челябинской области женщина шла домой по темноте и провалилась в яму. Инцидент произошел в поселке Красногорский на Западной улице. Женщина шла домой по частному сектору, где нет фонарей, и в какой-то момент попала в глубокую яму. Местные жители помогли ей выбраться из-под земли.

На этом участке вели ремонт. Местные жители еще до случившегося просили поскорее привести местность в порядок.

До этого в Омске девочка засмотрелась на снег и провалилась в неогороженный открытый люк. Врачи диагностировали у пострадавшей травму головы.

В Свердловской области девятилетний мальчик провалился в глубокую яму с ледяной водой, спасти его не удалось.

Ранее в Бурятии ребенка засыпало грунтом во время прогулки.