Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шестилетняя девочка провалилась в открытый люк и получила травму головы в Омске

В Омске шестилетняя девочка провалилась в открытый люк и травмировала голову

close
Прокуратура Омской области

В Омске девочка засмотрелась на снег и провалилась в неогороженный открытый люк. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации издания, инцидент произошел 30 октября в темное время суток возле кафе на бульваре Архитекторов. По словам женщины, ребенок поднял голову вверх, наблюдая за снегом, и провалился в открытый люк, сделав два шага назад. Отмечается, что колодец не был огорожен и его не было видно на уровне асфальта.

В результате ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки травму головы. Медики оказали ей помощь и отправили домой.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту инцидента организована проверка. Также в ведомстве взяли на контроль ход доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Ранее в Чудове годовалый ребенок упал в яму с водой в частном доме
.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами