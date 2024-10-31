Шестилетняя девочка провалилась в открытый люк и получила травму головы в Омске

В Омске девочка засмотрелась на снег и провалилась в неогороженный открытый люк. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации издания, инцидент произошел 30 октября в темное время суток возле кафе на бульваре Архитекторов. По словам женщины, ребенок поднял голову вверх, наблюдая за снегом, и провалился в открытый люк, сделав два шага назад. Отмечается, что колодец не был огорожен и его не было видно на уровне асфальта.

В результате ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки травму головы. Медики оказали ей помощь и отправили домой.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту инцидента организована проверка. Также в ведомстве взяли на контроль ход доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Ранее в Чудове годовалый ребенок упал в яму с водой в частном доме

.