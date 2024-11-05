Второклассник захлебнулся в яме с ледяной водой в Свердловской области

В Талицком районе Свердловской области девятилетний мальчик провалился в глубокую яму с ледяной водой, спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 4 ноября, школьник пошел в магазин и по дороге провалился в неогороженную яму глубиной два метра, наполненную ледяной водой. Спустя час родители, не дождавшись возвращения сына, отправились его искать.

Мальчика нашли без сознания, он был доставлен в местную больницу, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Свердловской области.

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии подростка засыпало землей, когда он гулял вдоль дороги. 12-летний школьник гулял вдоль объездной дороги, внезапно произошел обвал грунта, мальчика засыпало песком. Очевидцы и сотрудники ГАИ, оказавшиеся поблизости, сумели вытащить ребенка, он передан бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Омске шестилетняя девочка провалилась в открытый люк и получила травму головы.