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В Бурятии ребенка засыпало грунтом во время прогулки

В Бурятии ребенок оказался под завалами грунта во время прогулки

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FotograFFF/Shutterstock

В Кабанском районе Бурятии подростка засыпало землей, когда он гулял вдоль дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

Инцидент произошел в Кабанском районе республики в местности Волчья гора. 12-летний школьник гулял вдоль объездной дороги, внезапно произошел обвал грунта, мальчика засыпало песком.

Очевидцы и сотрудники ГАИ, оказавшиеся поблизости, сумели вытащить ребенка, он передан бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тарском районе Омской области двух подростков засыпало землей во время прогулки по берегу реки Иртыш, на детей обрушилась часть берега. 14-летний подросток сумел выбраться из-под завала и позвал на помощь, его 12-летнего друга спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Ранее брата и сестру завалило песком во время игры на пляже.

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