Россиянка провалилась в яму на дороге, возвращаясь домой в темноте

В Челябинской области женщина шла домой по темноте и провалилась в яму. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Красногорский на Западной улице. Женщина шла домой по частному сектору, где нет фонарей, и в какой-то момент провалилась в глубокую яму. Местные жители помогли ей выбраться из-под земли. Информации о состоянии россиянки не поступало.

Отмечается, что на участке, где женщина провалилась в яму, ведутся ремонтные работы — там находятся открытые люки и раскопанные траншеи. Местные жители еще до случившегося просили поскорее привести местность в порядок.

До этого в Омске девочка засмотрелась на снег и провалилась в неогороженный открытый люк. Врачи диагностировали у пострадавшей травму головы.

Ранее в Свердловской области школьник провалился в яму с ледяной водой.