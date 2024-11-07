Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка провалилась в яму на дороге, возвращаясь домой в темноте

В Челябинской области женщина провалилась в яму по дороге домой

close
Depositphotos

В Челябинской области женщина шла домой по темноте и провалилась в яму. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Красногорский на Западной улице. Женщина шла домой по частному сектору, где нет фонарей, и в какой-то момент провалилась в глубокую яму. Местные жители помогли ей выбраться из-под земли. Информации о состоянии россиянки не поступало.

Отмечается, что на участке, где женщина провалилась в яму, ведутся ремонтные работы — там находятся открытые люки и раскопанные траншеи. Местные жители еще до случившегося просили поскорее привести местность в порядок.

До этого в Омске девочка засмотрелась на снег и провалилась в неогороженный открытый люк. Врачи диагностировали у пострадавшей травму головы.

Ранее в Свердловской области школьник провалился в яму с ледяной водой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами