В поджоге на железнодорожной станции в Белгородской области участвовали подростки

Троих человек задержали за поджог на ж/д станции в Белгородской области

Двое из троих подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции «Старый Оскол» в Белгородской области являются несовершеннолетними. Об этом сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале.

«В совершении указанного преступления подозреваются молодой человек 2005 года рождения и несовершеннолетние 2007 и 2009 года рождения», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемые согласились устроить поджог за денежное вознаграждение. Задание им отправил неизвестный через мессенджер. Молодые люди распределили обязанности между собой и подожгли объекты транспортной инфраструктуры. Заведено уголовное дело.

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