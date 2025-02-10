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В поджоге на железнодорожной станции в Белгородской области участвовали подростки

Троих человек задержали за поджог на ж/д станции в Белгородской области
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РИА Новости

Двое из троих подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции «Старый Оскол» в Белгородской области являются несовершеннолетними. Об этом сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале.

«В совершении указанного преступления подозреваются молодой человек 2005 года рождения и несовершеннолетние 2007 и 2009 года рождения», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемые согласились устроить поджог за денежное вознаграждение. Задание им отправил неизвестный через мессенджер. Молодые люди распределили обязанности между собой и подожгли объекты транспортной инфраструктуры. Заведено уголовное дело.

Недавно казанские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге административного здания Казанского государственного казенного порохового завода.

В конце января в Подмосковье задержали студента из Дагестана по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Возгорание зафиксировали на перегоне станций Мальчики — Люберцы-2.

Ранее мужчина в маске пришел в отделение банка в Подмосковье и угрожал его поджечь.

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