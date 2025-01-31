В Москве задержали студента по подозрению в поджоге на ж/д в пригороде

Студента из Дагестана задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье

В Подмосковье задержали студента из Дагестана по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД.

По данным ведомства, в дежурную часть на станции Москва-Рязанская поступило сообщение от диспетчера железной дороги о возгорании ж/д оборудования на перегоне станций Мальчики — Люберцы-2. На месте полицейские увидели подожженный батарейный шкаф, который нужен для резервного питания светофора — содержимое устройства выгорело полностью.

Оперативники смогли установить подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в Москве. Им оказался 18-летний уроженец Республики Дагестан, который учится в столичном колледже. Парень рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и за вознаграждение в размере 40 тысяч рублей предложил поджечь объект на железной дороге. Тот согласился.

Ночью молодой человек приехал в указанное куратором место, отогнул дверцу батарейного шкафа и с помощью легковоспламеняющейся жидкости и зажигалки подпалил его. Все это он снимал на видео и отправил куратору. Но обещанных денег он так и не получил.

На задержанного завели уголовное дело о теракте.

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