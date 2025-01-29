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Мужчина в маске пришел в отделение банка в Подмосковье и угрожал его поджечь

В Подмосковье мужчина в маске угрожал сотрудникам банка поджогом

В Подмосковье мужчина, скрывший лицо за маской, пришел в отделение банка и угрожал сотрудникам поджогом. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в городе Мытищи. Патрульные получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в отделении банка, расположенном на Новомытищинском проезде.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что за несколько минут до их приезда в помещении находился неизвестный в маске, который угрожал персоналу банка устроить поджог. После этого он скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчину передали полицейским для разбирательства. На текущий момент по факту случившегося проводится проверка.

До этого мужчина рассказал МВД, что поджег три ресторана в Краснодаре за 35 тысяч рублей. Его направлял украинский специалист, обещавший деньги за успешное выполнение заданий.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил пожар в арендованной квартире из-за ссоры с девушкой.

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