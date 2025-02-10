Россиянку отправили в колонию за сотрудничество со спецслужбами Украины

Жительница Севастополя получила 5 лет колонии за сотрудничество с СБУ

Жительница Севастополя приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины (СБУ). Об этом сообщили в УФСБ по Черноморскому флоту, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что крымчанка по собственной инициативе связалась с украинскими спецслужбами и по их заданию собирала и передавала информацию о деятельности Вооруженных сил России на территории Севастополя.

В начале февраля сообщалось, что в Брянской области мужчину признали виновным по делу о государственной измене и приговорили к 17 годам лишения свободы за то, что он собирал и отправлял представителям украинской армии сведения о местах дислокации и маршрутах движения российских подразделений в период с марта 2022 года по август 2023 года.

Жителя Волгоградской области ранее осудили за приготовление к госизмене. По данным РИА Новости, житель Камышина с 2022 по 2024 год переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ. Он записал соответствующее видео.

Ранее жительницу Ялты обвинили в госизмене за денежный перевод из Дублина.