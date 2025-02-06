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Жителя Брянской области осудили за госизмену в пользу ВСУ

Брянский суд приговорил мужчину к 17 годам колонии по делу о госизмене
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В Брянской области мужчину признали виновным по делу о государственной измене и приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции региона.

Ранее судимому жителю Брянской области вынесли обвинительный приговор по статье о государственной измене в форме шпионажа.

«С учетом наказания, назначенного ранее по приговору Клинцовского городского суда за незаконный оборот оружия, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Гражданин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, подсудимому назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

В ходе следствия стало известно, что мужчина собирал и отправлял представителям украинской армии сведения о местах дислокации и маршрутах движения российских подразделений в период с марта 2022 по август 2023 года. В публикации отмечается, что фигурант дела подтвердил факт передачи данных.

До этого жителя Волгоградской области осудили за приготовление к госизмене. По данным РИА Новости, житель Камышина с 2022 по 2024 год переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ. Он также записал соответствующее видео.

Ранее жительницу Ялты обвинили в госизмене за перевод из Дублина.

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