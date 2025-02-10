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Правительство РФ предложило доработать законопроект о запрете пропаганды многоженства

Кабмин предложил доработать законопроект о наказании за пропаганду многоженства
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Depositphotos

Правительство РФ предложило доработать законопроект об установлении административной ответственности за пропаганду многоженства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Законопроектом предлагается изложить часть 1 статьи 6.21 КоАП в новой редакции, установив административную ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства», — говорится в документе.

В отзыве кабмина говорится, что представленный законопроект нуждается в существенной доработке.

23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за ранее выпущенной фетвы, разрешающей многоженство. В ведомстве сочли, что она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После прокурорского представления совет улемов ДУМ отозвал фетву.

После этого в Госдуму внесли законопроект, направленный на введение запрета на пропаганду многоженства в рекламных материалах. Автором инициативы является Нина Останина, глава Комитета Госдумы, занимающегося вопросами защиты семьи, отцовства, материнства и детства.

Ранее в СПЧ поддержали Генпрокуратуру в вопросе многоженства.

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