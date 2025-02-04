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Жителя Волгоградской области осудили за приготовление к госизмене

Житель Волгоградской области получил 9 лет колонии за приготовление к госизмене
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Волгоградский областной суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии за приготовление к государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что житель Камышина с 2022 по 2024 год переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также записал соответствующее видео.

Сообщается, что мужчина получил деньги, приобрел билет на поезд, собрал вещи и «отправился в сторону Украины». Добраться до пункта назначения не успел, так как сотрудники ФСБ задержали его в поезде.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он получил последующее ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

4 февраля суд приговорил жителя Алтайского края к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за неоднократные призывы к экстремизму. Мужчина 1996 года рождения в период с 2021 по 2022 год неоднократно оправдывал практику и идеологию террористической деятельности, в том числе в интернете, положительно оценивал насильственные действия против россиян, а также публично призывал других людей к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.

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