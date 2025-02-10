Яровая предложила доработать проект об изменении порядка формирования больничного

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая направила обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает расширить перечень случаев, на которые не будет распространяться ограничение по формированию больничного листа. Ее слова приводит ТАСС.

«Проект Минздрава, которым вводится процедура усложнения получения больничного листа, к сожалению, не учитывает ряд ситуаций, напрямую затрагивающих вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия и доступности медицинской помощи, что создает риски и требует своего правильного разрешения», — заявила она.

По словам Яровой, законопроект не учитывает случаи оформления больничного в период беременности, а также получения медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, которые требуют изоляции. Она подчеркнула, что в документ не внесены болезни, которые представляют потенциальную опасность для окружающих, а также болезни, требующие систематического лечения и наблюдения.

В начале ноября министерство здравоохранения России выступило с инициативой внести изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности.

Согласно предложению Минздрава, медицинских работников планируют обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял больничный четыре раза за шесть месяцев.

Ранее правительство не поддержало освобождение от НДФЛ выплат за больничный.