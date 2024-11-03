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В России собираются изменить порядок оформления больничного

Минздрав РФ планирует поменять порядок формирования листков нетрудоспособности

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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой внести изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно предложению Минздрава, медицинских работников планируют обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял больничный четыре раза за шесть месяцев.

По мнению министерства, это поможет выявлять работников с заболеваниями на ранней стадии и с помощью профилактических мероприятий возвращать их к трудовой деятельности.

В перечне исключений — лечение при социально значимых заболеваниях или при болезнях, требующих заместительной почечной терапии, случаи ухода за больным родственником, реабилитации.

В октябре сообщалось о том, что Минздрав России представил проект госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года. Министерство в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) впервые предложило регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. На это намерены потратить 4,4 млрд руб.

Ранее Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя.

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