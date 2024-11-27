Правительство не поддержало освобождение от НДФЛ выплат за больничный

Правительство России не поддержало законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заключение кабинета министров на документ.

В правительстве отметили, что у кабмина концептуально не вызывает возражения идея о повышении уровня социальной защиты различных категорий россиян. При этом там подчеркнули, что пособие по временной нетрудоспособности не является государственным пособием, гражданин получает его из средств, формируемых за счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование. В правительстве заявили, что это пособие является одним из элементов системы мер, направленных на компенсацию россиянам утраченного заработка (выплат, вознаграждений), то есть дохода, который по общему правилу облагается НДФЛ, «в связи с чем предлагаемое изменение не вполне корректно».

В кабмине также обратили внимание, что доходы от НДФЛ зачисляются в бюджеты регионов России и местные бюджеты. Там добавили, что расширение перечня освобождаемых от НДФЛ доходов приведет к формированию выпадающих доходов этих бюджетов, что негативно скажется на возможности их исполнения.

До этого в РФ предложили освободить от уплаты НДФЛ выплаты за больничный. Сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

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