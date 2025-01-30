Житель Алтайского края пойдет под суд за оправдание терроризма

Следственный комитет РФ завершил расследование дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении 25-летнего жителя города Рубцовска в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год мужчина оставлял комментарии под постами о ходе СВО, оправдывая и пропагандируя совершение терактов.

Отмечается, что материалы дела уже передали в суд.

29 января сообщалось, что жителя Удмуртии оштрафовали за оправдание на странице в соцсети теракта на Крымском мосту. Ему придется выплатить 400 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете сроком на два года.

14 января сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя, заподозрив ее в призывах к терроризму и экстремизму. Согласно данным российской спецслужбы, подозреваемая неоднократно размещала в социальных сетях материалы с призывами к насилию в отношении определенной национальной группы.

Ранее в РФ признали законным приговор российскому актеру по делу об оправдании терроризма.