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В РФ признали законным приговор Панину по делу об оправдании терроризма

Суд в РФ оставил в силе приговор Панину за оправдание терроризма
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Апелляционный военный суд в РФ оставил в силе заочный приговор актеру Алексею Панину, обвиненному в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

«Суд постановил: решение суда первой инстанции в отношении Панина оставить без изменения, жалобу его защиты — без удовлетворения», — рассказал источник агентства.

В сентябре текущего года актера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Суд заочно приговорил Панина, который в настоящее время находится за границей, к шести годам лишения свободы и лишил его права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после выхода на свободу.

Как отмечается в материалах уголовного дела, причиной для его возбуждения послужили ряд публикаций в Telegram-канале актера. Речь идет о постах, в которых Панин оправдывает теракт на Крымском мосту.

11 ноября издание «Инфо24» со ссылкой на источник сообщило, что актер задолжал Федеральной налоговой службе РФ более 200 тыс. рублей. По информации журналистов, Панин перестал платить налоги в родной стране шесть-семь месяцев назад.

Ранее адвокат рассказал, сможет ли Панин укрыться от правосудия.

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