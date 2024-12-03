Прокуратура нашла в деле журналистки Кеворковой неточности и вернула его следствию

Дело журналистки Надежды Кеворковой, которую обвиняют в оправдании терроризма, возвращено следствию после изучения прокуратурой. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Калой Ахильгов.

По его словам, прокуратура обнаружила в деле неточности в обвинении. Теперь следствию придется возобновить расследование, «перепредъявить обвинение и заново уведомить защиту об окончании следствия». После этого дело вновь будет передано в прокуратуру.

7 мая Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. В СМИ сообщалось, что в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году. Ее сторонников в стране задерживают и обвиняют в распространении экстремисткой идеологии и вербовке мусульман.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд Москвы продлил арест журналистке Надежде Кеворковой до 6 декабря.