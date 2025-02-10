Гражданам Эстонии должно быть разрешено хранить дома больше оружия. Об этом в интервью Delfi заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

«Нам нужно больше доверять нашим людям, <...> разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров», — сказал он.

Глава минобороны считает, что таким образом жители страны смогут активнее помогать обороне.

В декабре прошлого года глава отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил в разговоре с «Лентой.ру», что историческое развитие Польши, Чехии и стран Прибалтики предоставило им «удостоверение на русофобию», с помощью которого они оправдывают свои решения по отношению к России.

Кроме того, политолог Сергей Марков заявил, что Североатлантический альянс может ввести войска на Украину сразу после того, как будет заключено мирное соглашение, при этом «оккупационный корпус» будет назван миротворцами.

Ранее Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации.