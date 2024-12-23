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Названы страны, у которых есть «удостоверение на русофобию»

Журналист Штир: история дала Польше и Прибалтике удостоверение на русофобию
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Virginia Mayo/AP

Историческое развитие Польши, Чехии и стран Прибалтики предоставило им «удостоверение на русофобию», с помощью чего они оправдывают свои решения по отношению к России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«История дала полякам, прибалтам и чехам «удостоверение на русофобию»», — подчеркнул он.

Журналист также напомнил, что вопрос, связанный с историческими обидами на Россию, есть в том числе и в Венгрии. Однако Будапешт придерживается прагматичной линии по отношению к Москве, указал Штир.

По его словам, в отличие от Польши и Прибалтики, в Венгрии с уважением относятся к русской культуре. Многие получали образование в России, напомнил журналист.

В этой связи, отметил Штир, «для венгров эти исторические обиды не так сильны, как для тех же поляков». Он напомнил, что Польшу в ходе истории «четыре раза делили».

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что позицию Будапешта относительно пересмотра введенных против России санкций в ЕС разделяют «пара стран», остальные не готовы на такой шаг.

20 декабря Орбан заявил, что Евросоюз не должен торопиться с решением вопроса о продлении санкций против России.
Политик отметил, что необходимо соблюдать «стратегическое терпение».

Ранее Пушков одной фразой оценил планы Орбана блокировать санкции до инаугурации Трампа.

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