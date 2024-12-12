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Политолог назвал условие для ввода войск НАТО на Украину

Политолог Марков: НАТО введет войска на Украину сразу после мирного соглашения

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Yves Herman/Reuters

Североатлантический альянс может ввести войска на Украину сразу после того, как будет заключено мирное соглашение, при этом «оккупационный корпус» будет назван миротворцами. Такой прогноз событий опубликовал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Ввод войск стран НАТО на Украину должен произойти сразу после подписания мирного соглашения», — заявил Марков.

По его словам, предполагается, что альянс направит на Украину 40-тысячную группировку войск. Политолог добавил, что этот план президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает в Варшаве.

Марков утверждает, что окончательно «план оккупации Украины» могут принять на следующей неделе.

«Они спешат это сделать до вступления Трампа в должность президента США», — отметил он.

Между тем, спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине Петр Мареш заявил, что будет готовить Киев к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Ожидается, что спецпосланник начнет свою работу в 2025 году, когда председательство в ОБСЕ перейдет Финляндии.

Ранее на Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием.

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