Политолог назвал условие для ввода войск НАТО на Украину

Североатлантический альянс может ввести войска на Украину сразу после того, как будет заключено мирное соглашение, при этом «оккупационный корпус» будет назван миротворцами. Такой прогноз событий опубликовал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Ввод войск стран НАТО на Украину должен произойти сразу после подписания мирного соглашения», — заявил Марков.

По его словам, предполагается, что альянс направит на Украину 40-тысячную группировку войск. Политолог добавил, что этот план президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает в Варшаве.

Марков утверждает, что окончательно «план оккупации Украины» могут принять на следующей неделе.

«Они спешат это сделать до вступления Трампа в должность президента США», — отметил он.

Между тем, спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине Петр Мареш заявил, что будет готовить Киев к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Ожидается, что спецпосланник начнет свою работу в 2025 году, когда председательство в ОБСЕ перейдет Финляндии.

Ранее на Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием.