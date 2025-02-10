На побережье от мыса Панагия до главного пляжа Анапы нашли новые выбросы мазута

На побережье от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по Крыму.

«Обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые выбросы нефтепродуктов зафиксированы на 14 участках работ. На данный момент в Краснодарском крае обследуется порядка 265 км береговой линии. Специалисты собрали 181 тыс. тонн загрязнений.

7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. По данным МЧС, для защиты берега от выбросов нефтепродуктов на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края продолжается устройство защитного вала.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее владельцу танкера «‎Волгонефть-239» ‎отказали в приостановке рассмотрения дела.