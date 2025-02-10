Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На побережье от мыса Панагия до главного пляжа Анапы нашли новые выбросы мазута

МЧС: на 14 участках побережья Черного моря зафиксированы выбросы мазута

На побережье от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по Крыму.

«Обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые выбросы нефтепродуктов зафиксированы на 14 участках работ. На данный момент в Краснодарском крае обследуется порядка 265 км береговой линии. Специалисты собрали 181 тыс. тонн загрязнений.

7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. По данным МЧС, для защиты берега от выбросов нефтепродуктов на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края продолжается устройство защитного вала.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее владельцу танкера «‎Волгонефть-239» ‎отказали в приостановке рассмотрения дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами