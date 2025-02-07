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Новые выбросы мазута произошли на Кубани, в Крыму и Севастополе

МЧС: выбросы мазута произошли на 15 участках на Кубани, в Крыму и Севастополе
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

К мониторингу ситуации в Черном море привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера МЧС. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей, рассказали в ведомстве.

Для защиты берега от выбросов нефтепродуктов на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края продолжается устройство защитного вала. Специалисты проложили 32 км сооружений, сотрудники МЧС укладывают полипропиленовые сети. Фракции мазута будут оставаться на сетях, которые демонтируют и транспортируют для утилизации, добавили в министерстве.

Накануне сообщалось, что от танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре, вывезли первую партию демонтированного металла.

Ранее Минтранс РФ начал проверку танкерного флота.

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