В Минтрансе рассказали о ходе работ по утилизации танкера в Краснодарском крае

Минтранс: работы по утилизации танкера «Волгонефть» идут с опережением графика

Работы по утилизации танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Черном море, идут с опережением графика, несмотря на штормовую погоду. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что полностью срезан и демонтирован переходной мостик танкера. В настоящий момент резчики занимаются разделкой помещений машинного отделения. На утилизацию отправлено 86 тонн металла.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Специалисты продолжают ликвидировать остатки нефтепродуктов на побережье Анапы. Недавно сообщалось, что повторные выбросы мазута зафиксированы на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил воздух, воду и рыбу в Крыму и Краснодарском крае.