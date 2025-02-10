Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе рассказали о ходе работ по утилизации танкера в Краснодарском крае

Минтранс: работы по утилизации танкера «Волгонефть» идут с опережением графика
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Работы по утилизации танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Черном море, идут с опережением графика, несмотря на штормовую погоду. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что полностью срезан и демонтирован переходной мостик танкера. В настоящий момент резчики занимаются разделкой помещений машинного отделения. На утилизацию отправлено 86 тонн металла.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Специалисты продолжают ликвидировать остатки нефтепродуктов на побережье Анапы. Недавно сообщалось, что повторные выбросы мазута зафиксированы на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверил воздух, воду и рыбу в Крыму и Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами