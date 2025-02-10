В России зафиксировали зимние природные пожары

В России в зимнее время года стали возникать природные пожары из-за отсутствия снежного покрова. Об этом заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с РИА Новости.

«Есть очаги нового возникновения пожаров зимой. Это действительно экзотика, связанная с тем, что снега нет», — отметил он.

Непосредственная причина возникновения таких пожаров — костры, которые разводят люди, уточнил Куксин. В частности, недавно из-за человеческого фактора возник торфяной пожар, который удалось потушить, добавил эксперт.

8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в РФ существуют предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами. По его словам, весной возможна высокая вероятность лесных пожаров из-за крайне малого количества снега в Европейской части РФ.

До этого начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что погода пока не готовит москвичам сюрпризов. Февраль продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.