Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в феврале

Погода пока не готовит москвичам сюрпризов. Февраль продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Будут солнечные, слегка морозные дни. С малым количеством облачности. К норме мы еще не возвращаемся. Сейчас, если посмотреть температуру, то она соответствует ноябрю», — отметил метеоролог.

Что касается ближайших дней, температура воздуха в столице будет колебаться от 0°C до -2°C. Самая холодная ночь, по его словам, ожидается с воскресенья на понедельник: от -5°C до -10°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в нескольких регионах России будет наблюдаться температура ниже нормы на 6-12°C. По его словам, на юге Красноярского края прогнозируется до -35°C. В течение ближайших пяти дней холодная погода будет и в Якутии. Там ожидается температура примерно на 10°C ниже нормы. При этом минимальные значения в центре региона могут достигать -53°C.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.