Синоптик предупредил о сложной ситуации с лесными пожарами в РФ

Вильфанд: есть предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в РФ существуют предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами.

По его словам, весной возможна высокая вероятность лесных пожаров из-за крайне малого количестве снега в Европейской части РФ.

«Говорить однозначно сейчас о пожарах я бы не стал, хотя предпосылки для сложной пожароопасной ситуации есть. В центре европейской России снег в третей декаде апреля только сходит, а солнечные лучи в это время уже заметные», — отметил Вильфанд.

Он пояснил, что снег, прикрывая почву от солнечных лучей, спасает от испарения. В этом году снега так мало, что иссушение почву может начаться уже в марте, добавил Вильфанд.

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