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Синоптик предупредил о сложной ситуации с лесными пожарами в РФ

Вильфанд: есть предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами
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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в РФ существуют предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами.

По его словам, весной возможна высокая вероятность лесных пожаров из-за крайне малого количестве снега в Европейской части РФ.

«Говорить однозначно сейчас о пожарах я бы не стал, хотя предпосылки для сложной пожароопасной ситуации есть. В центре европейской России снег в третей декаде апреля только сходит, а солнечные лучи в это время уже заметные», — отметил Вильфанд.

Он пояснил, что снег, прикрывая почву от солнечных лучей, спасает от испарения. В этом году снега так мало, что иссушение почву может начаться уже в марте, добавил Вильфанд.

До этого начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что погода пока не готовит москвичам сюрпризов. Февраль продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.

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