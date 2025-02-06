Жителям Москвы пообещали ранний приход весны

Метеоролог Позднякова: весна в 2025 году в столицу придет раньше, чем обычно

Во многих регионах России на фоне аномально теплой зимы бывают дни с плюсовой температурой воздуха. Несмотря на это, весеннего тепла пока нет, хотя в столичный регион оно придет раньше, чем обычно, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

Сейчас погода во многом зависит не от высокой температуры воздуха, а от солнца. Так, в предстоящие выходные погода как раз будет солнечной, поэтому, даже несмотря на небольшой мороз, ощущаться это будет как теплая погода.

«Ведь если на небе солнце, воздух прогревается быстрее, и даже +1 °C воспринимается иначе», — пояснила метеоролог.

В Москве метеорологическая весна начинается около 23 марта, но в этом году она наступит раньше – в конце первой, начале второй декады марта, отметила синоптик. Это связано с тем, что снега нет, поэтому приходящее постепенно тепло не будет растрачиваться на то, чтобы растопить его, пояснила она.

Напомним, до этого в Гидрометцентре жителей столицы предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в предстоящую субботу, 8 февраля. Оно будет колебаться от 775 до 777 миллиметров ртутного столба. В этот период хуже чувствовать себя могут люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими, а также сталкивающиеся с неврозами и астенией.

В Гидрометцентре ранее рассказали о погоде на севере Урала и в Сибири.