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Палестинский Красный Полумесяц сообщил об открытии в Газе первого полевого госпиталя

В Газе открылся первый полевой госпиталь Палестинского Красного Полумесяца
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Adel Al Hwajre/Global Look Press

Общество Красного Полумесяца Палестины (PRCS) открыло первый полевой госпиталь в Газе. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Сотрудники PRCS завершили все подготовительные работы в новом полевом госпитале, расположенном в районе Аль-Сарайя Газы. В госпитале будут операционное, инкубационное и рентгенологическое отделения, реанимация, отделение неотложной помощи и приемный покой.

Кроме жителей Газы в новом госпитале будут лечиться пациенты больницы «Аль-Кудс», находящейся в северной части палестинского анклава.

10 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал президента США Трампа за слова о переселении палестинцев из Газы. Эрдоган подчеркнул, что жители Палестины останутся на своей земле.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее в ООН рассказали, как перемирие повлияло на проблему голода в Газе.

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