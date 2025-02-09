В ООН рассказали, как перемирие повлияло на проблему голода в Газе

ООН: перемирие помогло избежать голода в Газе, однако люди все еще голодны

Перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС помогло избежать голода в Газе, однако обстановка остается нестабильной. Об этом заявил в интервью Associated Press заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

«Я думаю, что угрозу голода во многом удалось избежать. Уровень недоедания ниже, чем был до прекращения огня. Условия все еще ужасны, и люди до сих пор голодны», — сказал он.

Флетчер предупредил, что если прекращение огня будет нарушено, а перемирие сорвано, то в сектор Газа быстро вернется голод.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее БАПОР обвинил Израиль в использовании голода в секторе Газа в качестве оружия.