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Россиянин разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире

В Башкирии мужчина устроил пожар в квартире, когда разогревал еду
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МЧС России

В Стерлибашевском районе Башкирии мужчина поставил греться еду на плиту и устроил пожар в квартире, спасти его не удалось. Об этом сообщает МЧС республики.

Возгорание произошло в квартире в селе Стерлибашево, владелец жилья решил разогреть еду, поставил ее на плиту, ушел в другую комнату и заснул. Кастрюля быстро выгорела, огонь перекинулся на потолок и стены.

Пожарных вызывали соседи, им удалось справиться с огнем. 42-летний владелец жилья был найден в бессознательном состоянии, мужчину госпитализировали, но спасти его врачи не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее в Оренбурге мужчина пытался сжечь дом, где находились его бывшая жена и дочь.

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