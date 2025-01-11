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В Ленобласти мужчина устроил пожар в арендованной квартире из-за ссоры с девушкой

Мужчина устроил пожар в съемной квартире в Ленобласти, поссорившись с девушкой
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Shutterstock/icemos

В Ленинградской области мужчина устроил пожар в съемной квартире после ссоры со своей девушкой, сообщает петербургская полиция.

Пожар произошел утром 10 января в поселке Мга Кировского района. В квартире на пятом этаже одного из домов по Железнодорожной улице загорелся диван. По подозрению в поджоге был задержан 25-летний мужчина, проживающий там и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. До этого он якобы угрожал поджечь жилье в разговоре со своей сожительницей.

«О задымлении в подъезде сообщила соседка, огонь был потушен сотрудниками МЧС. Площадь возгорания составила 1,5 кв. метра», — уточнили в ведомстве.

Хозяйка квартиры Елена рассказала 78.ru, что жилплощадь с весны арендует 22-летняя девушка, однако она только сейчас узнала, что та живет не одна. За день до ЧП пара поссорилась, и девушка ушла. Мужчина безуспешно пытался ее найти у друзей, продолжая конфликтовать по телефону. Не справившись с эмоциями, он устроил пожар.

«Он выпустил собаку и кошку, поджег, прикрыл дверь и ушел. Соседи его каким-то образом поймали, а там уже и правоохранители в наручники взяли», — рассказывает Елена.

В огне сгорело имущество на 48 тыс. рублей, обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сожитель вытолкнул петербурженку из окна квартиры во время ссоры.

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