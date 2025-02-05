Россиянка пыталась растопить печь и сожгла дом

В Свободном пожилая женщина случайно сожгла дом и едва не сгорела сама. Об этом сообщает МЧС Амурской области.

Возгорание в двухквартирном деревянном доме произошло утром 3 февраля. К моменту прибытия пожарных постройка была полностью охвачена огнем. Выяснилось, что проживавшая в одной из квартир пенсионерка решила растопить печь с помощью горючей жидкости, она плеснула ее в топку и подожгла, произошел хлопок с выбросом огня.

Женщине обожгло лицо, в панике она бросилась за помощью к соседям. Огонь быстро распространился по всему помещению. В результате постройка выгорела полностью, с огнем боролись 13 человек. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире. Пожарных вызывали соседи, им удалось справиться с огнем. 42-летний владелец жилья был найден в бессознательном состоянии, мужчину госпитализировали, но спасти его врачи не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка из ревности попыталась сжечь дом предполагаемой соперницы.