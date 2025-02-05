Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пыталась растопить печь и сожгла дом

В Амурской области женщина плеснула в печь горючую жидкость и сожгла дом
close
МЧС России

В Свободном пожилая женщина случайно сожгла дом и едва не сгорела сама. Об этом сообщает МЧС Амурской области.

Возгорание в двухквартирном деревянном доме произошло утром 3 февраля. К моменту прибытия пожарных постройка была полностью охвачена огнем. Выяснилось, что проживавшая в одной из квартир пенсионерка решила растопить печь с помощью горючей жидкости, она плеснула ее в топку и подожгла, произошел хлопок с выбросом огня.

Женщине обожгло лицо, в панике она бросилась за помощью к соседям. Огонь быстро распространился по всему помещению. В результате постройка выгорела полностью, с огнем боролись 13 человек. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире. Пожарных вызывали соседи, им удалось справиться с огнем. 42-летний владелец жилья был найден в бессознательном состоянии, мужчину госпитализировали, но спасти его врачи не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка из ревности попыталась сжечь дом предполагаемой соперницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами