На Сахалине началась спасательная операция у севшего на мель сухогруза

Минтранс начал операцию, что не допустить разлив топлива с севшего на мель судна

В Невельском районе Сахалинской области началась спасательная операция для того, чтобы предотвратить разлив нефтепродуктов с севшего на мель китайского сухогруза. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный минтранс.

Глава ведомства Максим Жоголев заявил, что сотрудники Морспаслужбы ведут мониторинг на месте происшествия и доставили туда оборудование ЛАРН (аварийный комплект материалов и средств для ликвидации аварийных разливов нефти).

«Также возводят дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. На месте происшествия дежурят экстренные службы», — добавил чиновник.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка на мель сел китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Из-за произошедшего на острове ввели режим ЧС. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута. На судне остаются 20 членов экипажа. Из-за плохих погодных условий спасатели не могут подобраться к сухогрузу. По предварительным данным, разлива топлива нет, власти взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее на борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга прогремели три взрыва.