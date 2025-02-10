В Иркутске бездомные собаки покусали женщину

В Иркутске бездомные собаки напали на женщину и искусали ее. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

Инцидент произошел 7 февраля на улице Фрунзе. Прохожей удалось отогнать собак от женщины, отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). В областной прокуратуре подчеркнули, что проконтролируют ход расследования.

В январе сообщалось, что в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана стая собак напала на пожилую женщину. Пенсионерка получила множественные травмы. От разъяренных псов ее спасли соседи, один из мужчин, вооружившись лопатой, сумел отогнать животных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого сообщалось, что в Ромненском округе Амурской области владелец алабая заплатил штраф за нападение пса на женщину. Сторожевой пес сорвался с привязи, вырвался на улицу и набросился на проходившую мимо местную жительницу. Женщина, заметив агрессивную собаку, попыталась побыстрее пройти мимо нее, но поскользнулась, упала и сломала руку. Алабай набросился на лежавшую на земле амурчанку и искусал ее за голову, пострадавшую госпитализировали.

Ранее собака обезобразила российскому школьнику лицо во время платной экскурсии.