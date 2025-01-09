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Собака обезобразила российскому школьнику лицо во время платной экскурсии

В Архангельске собака обезобразила лицо школьнику во время платной экскурсии
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Mario Kuhnke/imageBROKER/Global Look Press

В Архангельске во время кормления собак на платной экскурсии одно из животных напало на 13-летнего мальчика и покалечило его. В случившемся обвинили учительницу, которая организовала подопечным подобный досуг. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. Как установили правоохранители, педагог вывезла 15 учеников Эколого-биологического лицея имени академика Н.П. Лаверова на экскурсию, где предполагалось, что дети будут общаться с животными.

«В результате мероприятия были допущены неконтролируемые контакты несовершеннолетних детей с животными, не соблюдены безопасные условия при их кормлении, в результате чего собака укусила в лицо 13-летнего ученика», — рассказали в надзорном ведомстве.

Врачи оценили травмы ребенка как тяжкий вред здоровью.

В инциденте обвинили педагога, которая якобы не обеспечила безопасность детей.

Женщина свою вину не признает. Вскоре дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» рассмотрит суд. Педагогу грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее жителя Приморья, откусившего женщине часть носа, обязали выплатить потерпевшей 1,3 млн рублей.

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