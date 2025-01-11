Стая собак напала на пенсионерку в Татарстане

В поселке Васильево Зеленодольского района стая собак напала на пожилую женщину, пенсионерку спасли соседи, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Нападение произошло 9 января, стая собак набросилась на 75-летнюю пенсионерку. По данным портала «Татарстан 24», женщина получила множественные травмы. От разъяренных псов ее спасли соседи, один из мужчин, вооружившись лопатой, сумел отогнать животных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого сообщалось, что в Ромненском округе Амурской области владелец алабая заплатил штраф за нападение пса на женщину. Сторожевой пес сорвался с привязи, вырвался на улицу и набросился на проходившую мимо местную жительницу. Женщина, заметив агрессивную собаку, попыталась побыстрее пройти мимо нее, но поскользнулась, упала и сломала руку. Алабай набросился на лежавшую на земле амурчанку и искусал ее за голову, пострадавшую госпитализировали.

Ранее собака обезобразила российскому школьнику лицо во время платной экскурсии.