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Алабай сорвался с цепи и напал на женщину в Амурской области

В Амурской области женщина пострадала от нападения соседского алабая
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Shutterstock

В Ромненском округе Амурской области владелец алабая заплатил штраф за нападение пса на женщину, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Об этом в Telegram-канале сообщает Управление ветеринарии Амурской области.

Инцидент произошел в селе Поздеевка, сторожевой пес сорвался с привязи, вырвался на улицу и набросился на проходившую мимо местную жительницу. Женщина, заметив агрессивную собаку, попыталась побыстрее пройти мимо нее, но поскользнулась, упала и сломала руку.

Алабай набросился на лежавшую на земле амурчанку и искусал ее за голову, пострадавшую госпитализировали. Владелец животного свою вину в произошедшем признал. Мужчину, который не смог обеспечить безопасное содержание собаки, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Пострадавшая также может подать в суд и взыскать с хозяина собаки моральный вред и расходы на лечение.

Ранее стая бездомных собак едва не растерзала ребенка в Ростовской области.

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