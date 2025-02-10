Было найдено тело пропавшего на озере Рица туриста из Тюменской области

Тело пропавшего в Абхазии на озере Рица российского туриста нашли утром 9 февраля в обрыве. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянина Алексея Б.1986 года рождения разыскивали с 31 января в окрестностях знаменитого озера.

Поиски продолжались до 6 февраля, пока не ухудшилась погода. 9 февраля они возобновились в районе смотровой площадки скалы «Прощай, Родина», где пропавшего видели в последний раз. В результате поисков специалисты нашли в обрыве тело. В связи с происшествием проводится проверка.

Ранее местные спасатели предполагали, что исчезнувший турист мог уйти в город, а в этом случае поиском пропавших людей должна заниматься полиция.

«Следы, которые обнаружили спасатели, как мы подозреваем, принадлежат пропавшему и ведут в сторону города. Наверху ребята уже все посмотрели. Выше Рицы лежит большой снег, человеку пройти туда практически невозможно», — сообщили тогда в абхазском МЧС.

До этого сообщалось, что спасатели обнаружили лагерь этого туриста со всеми брошенными вещами. Он находился прямо на берегу озера.

Ранее более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае.