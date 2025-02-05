На озере Рица спасатели нашли лагерь российского туриста со всеми брошенными вещами

В Абхазии спасатели нашли брошенный лагерь туриста из РФ, вещи остались в нем

Cпасатели обнаружили лагерь туриста, который исчез на озере Рица в Абхазии. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказали поисковики, вещи в лагере остались нетронутыми. Лагерь был расположен на самом берегу озера. По состоянию на поздний вечер 3 февраля поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Информация о пропаже жителя Тюменской области поступила 2 февраля в 4:30 мск. Известно, что это пропавший 1986 года рождения. В поисковых работах были задействованы восемь сотрудников поисково-спасательной организации МЧС республики.

В конце января в Красноярском заповеднике «Столбы» спасатели и добровольцы разыскивали местного жителя, который отправился туда за закладкой и не вернулся. По словам девушки пропавшего, ее молодой человек пошел в лес и долгое время не выходил на связь. Через четыре часа он позвонил ей, сообщил, что потерялся, а также отправил геометку. В обозначенную мужчиной локацию выдвинулась группа из спасателей и волонтеров. Они обнаружили, что в этом месте кто-то разводил костер, но потерявшегося жителя Красноярского края так и не смогли найти.

Ранее в Британии нашли женщину, объявленную пропавшей более полувека назад.