Исчезновение российского туриста в Абхазии осталось загадкой, поиски прекращены

В Абхазии заявили, что пропавший на озере Рица турист ушел в город

Пропавший в Абхазии на озере Рица россиянин так и не был найден, его поиски МЧС приостановило. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Местные спасатели заявили, что он мог уйти в город, а в этом случае поиском пропавших людей должна заниматься полиция.

Поиски в окрестностях озера Рица не дали результатов.

«Следы, которые обнаружили спасатели, как мы подозреваем, принадлежат пропавшему и ведут в сторону города. Наверху ребята уже все посмотрели. Выше Рицы лежит большой снег, человеку пройти туда практически невозможно», — подытожили свою работу в абхазском МЧС.

Два дня назад сообщалось, что спасатели обнаружили лагерь этого туриста со всеми брошенными вещами. Он находился прямо на берегу знаменитого озера.

Информация о пропаже жителя Тюменской области поступила 2 февраля в 4:30 мск. Известно, что это пропавший 1986 года рождения. В поисковых работах были задействованы восемь сотрудников поисково-спасательной организации МЧС республики.

Ранее мужчина, от которого пошел мем «скуф», пропал в Твери.