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Более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае

Xinhua: свыше 30 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае
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AP

Свыше 30 человек пропали без вести в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Из-за продолжающихся дождей и геологических условий оползень превратился в селевые потоки, которые, по предварительной оценке, привели к скоплению крошек протяженностью около 1,2 километра и общим объемом более 100 тысяч кубометров», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу, 8 февраля, примерно в 11:50 по пекинскому времени (06:50 мск) в одном из поселков в районе города Ибинь. Оползень разрушил 10 домов. Точное число пропавших без вести людей находится на уточнении.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для спасения людей. Ведутся поисково-спасательные работы.

Также агентство сообщило, что правительство Китая выделило около $11,16 млн для оказания помощи в ликвидации последствий схода оползня и восстановительных работ в провинции Сычуань.

18 декабря в Сочи из-за ливней сошло 13 оползней, было повреждено восемь участков дорог. Кроме того, в городе были зафиксированы нарушения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры. Также сообщалось, что с одним из населенных пунктов было полностью прервано транспортное сообщение.

Ранее ученые выяснили, как тающий ледник отнял территории Италии в пользу Швейцарии.

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