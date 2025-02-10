Маск отписался от Канье Уэста после его слов о любви к Гитлеру

Маск отписался от Канье Уэста в X после его заявлений о любви к Гитлеру

Американский миллиардер Илон Маск отписался от рэпера Канье Уэста в соцсети X после заявлений исполнителя о том, что «он нацист» и «любит Гитлера». Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в X.

«Илон отписался от меня, так что я не уверен, как долго я еще буду в Твиттере», — написал Уэст.

До этого британский журналист Пирс Морган призвал Маска обратить внимание на публикации на странице Канье Уэста.

За последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандальных ситуаций. После изгнания с церемонии «Грэмми», где его жена Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье на голое тело, Уэст рассорился с главным дизайнером своего бренда одежды Гошей Рубчинским и послал его матом по-русски, объявил о своем заболевании аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор» и написал в соцсети Х два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т.д. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канье Уэст объяснил свои посты о Гитлере.