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Маска призвали обратить внимание на посты Канье Уэста в Х

Журналист Морган призвал Маска обратить внимание на посты Канье Уэста в Х
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Javier Rojas/Global Look Press

Британский журналист Пирс Морган призвал американского предпринимателя и владельца соцсети Х Илона Маска обратить внимание на публикации на странице рэпера Канье Уэста. Об этом журналист написал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, в аккаунте рэпера с различной периодичностью начали появляться большое количество постов на разную тематику. При этом почти все они написаны заглавными буквами, без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику, а также нацистскую тематику. Некоторые пользователи Х высказывают предположение, что аккаунт Канье Уэста был взломан.

«Эй, (Маск — «Газета.Ru») сколько еще отвратительных ненавистнических, расистских, антисемитских, призывающих к насилию вещей ты собираешься позволить Канье изливать своим 32 миллионам подписчиков на твоей платформе?» — написал Морган.

К своему посту журналист прикрепил одну из публикаций рэпера, которая содержала в себе нецензурную лексику.

7 февраля Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Репер также признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами. В тот же день Маск призвал к ответственному поведению из-за этих постов.

Подробнее о том, что еще писал Канье Уэст и за что репер осудил Маска — в материале «Газеты.Ru».

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