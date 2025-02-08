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Канье Уэст объяснил свои посты о Гитлере: «Я победил»

Рэпер Уэст назвал «социальным экспериментом» свои посты о Гитлере и нацизме
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Global Look Press

Рэпер Канье Уэст признался в X, что его поток постов о Гитлере, нацизме и евреях был частью «социального эксперимента».

«Я победил. На протяжении 12 часов я писал практически все, что хотел, и у меня все еще есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды», — заявил музыкант.

Он также поблагодарил и признался в любви к своим коллегам рэперам, темнокожим женщинам, представителям ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), в том числе «геям-евреям и рэперам-евреям-геям», интернет-троллям и «нейродивергентам».

7 февраля Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами.

Позднее стало известно, что общественное движение «Ветераны России» обратилось в МИД РФ с требованием запретить Уэсту въезд в страну из-за его постов. Общественники заявили, что признания рэпера нарушают статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Они выразили мнение, что таким зарубежным звездам «не место в России».

Ранее Екатерина Мизулина раскрыла, какого контента в сети ей не хватает.

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