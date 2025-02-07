Рэпер Канье Уэст в соцсетях назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру

За последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандальных ситуаций. После изгнания с церемонии «Грэмми», где его жена Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье на голое тело, Уэст рассорился с главным дизайнером своего бренда одежды Гошей Рубчинским и послал его матом по-русски, объявил о своем заболевании аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор» и написал в соцсети Х два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т.д.

Канье Уэст опубликовал в соцсети X более 20 постов, в которых высоко оценил Адольфа Гитлера и подверг критике евреев, белых людей и Илона Маска.

Сообщения Уэста выглядели, например, так: «Я люблю Гитлера»; «Я нацист»; «Я говорю все, что хочу»; «Все белые люди расисты», «Евреи ненавидят белых людей и используют темнокожих»; «Ясно, что вы, евреи, больше не управляете мной»; «Это свободная страна, и это мое свободное мнение».

Илона Маска Уэст осудил за то, что тот «украл» его нацистский жест во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Досталось и еще нескольким группам меньшинств. В одном из постов Уэст особо уточнил, что он трезв.

Ссора с Рубчинским

В той же серии постов Уэст рассказал о некоем бывшем сотруднике, которого отстранили от работы. По словам Уэста, он уволил и заблокировал в соцсетях того «ниггу» за то, что «ему было некомфортно наблюдать Бьянку на «Грэмми».

Вероятно, это были отголоски ссоры с теперь уже бывшим главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста YEEZY Гошей Рубчинским, который 7 февраля сообщил о прекращении сотрудничества с рэпером.

«Наше партнерство с брендом YEEZY подошло к концу. (…) Я глубоко благодарен Йе (то есть Уэсту. — Ред.) и всей команде YEEZY за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце. Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях», — написал дизайнер.

О причинах такого шага Рубчинский не рассказал.

Сам Уэст прокомментировал это кратко.

На своей VK-странице он опубликовал сообщение на русском языке со словами «Гоша *****[к черту]».

В ответ Рубчинский написал: «Дед совсем уже выжил из ума».

Российский стилист Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста в конце 2023 года. С рэпером Рубчинский знаком лично и даже считался его другом. Ранее, в 2018 году Рубчинский по просьбе Уэста сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.

«Рабство — это выбор»

В своих постах в соцсети Х Уэст, обращаясь к темнокожим коллегам, заявил, что «рабство — это выбор». Поводом для этого заявления стало требование Уэста об освобождении арестованного за секс-преступления артиста и продюсера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс).

«Все черные знаменитости трусят, они смотрят, как их брат гниет в тюрьме, и ничего не делают. К черту всю эту воук-чушь (Воук — политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. — Ред.)., черные подсели на жалобы, сделайте что-нибудь уже. Рабство — это выбор», — заявил он.

Аутизм

Незадолго до этого Канье Уэст заявил, что ему диагностировали аутизм и не подтвердили биполярное расстройство.

«Я — «Человек дождя» [отсылка к одноименному фильму, где у главного героя аутизм. — прим. «Газеты.Ru»], и это моя суперспособность. Если фанаты попросят меня сделать альбом определенным образом, то я сделаю все наоборот», — поделился он в интервью The Download.

Уэст пояснил, что он долгое время полагал, что страдает биполярным расстройством (оно же маниакально-депрессивный психоз. — Ред.). Однако его жена Бьянка Цензори настояла на повторном обращении к врачу, в результате которого ему был поставлен новый диагноз.

«Так я узнал, что на самом деле у меня аутизм. <…> Им [близким] тяжело, потому что я взрослый мужчина… Они не могут контролировать мой банковский счет или то, что я говорю в Twitter», — сообщил Уэст.

Он также пояснил, что у него случаются публичные срывы, вызванные «чувством бессилия».

«Голое платье»

2 февраля Канье Уэст впервые за десять лет появился на церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Событие не стало ординарным: сопровождавшая Уэста его жена Бьянка Цензори сняла на красной дорожке шубу и оказалась в абсолютно прозрачном платье, надетом на голое тело. Это вызвало скандал, пару выгнали с мероприятия (по другим сведениям, они ушли сами). После этого Уэст с супругой поехали на другую вечеринку, кадры с которой впоследствии опубликовало издание Daily Mail.

Сообщения о том, что Уэста на самом деле никто даже не приглашал на «Грэмми», были опровергнуты: он получил номинацию в категории «Лучшая рэп-песня» за трек «Carnival».