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В поселении Новой Москвы наступил частичный блэкаут

SHOT: в поселении Новой Москвы несколько тысяч жителей остались без света

В поселении Московский, расположенном в Новомосковском округе столицы, наступил частичный блэкаут. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его информации, в результате несколько тысяч жителей ЖК остались без света.

Как сообщает канал, предварительная причина блэкаута — авария на местной электроподстанции.

SHOT со ссылкой на местных жителей уточняет, что свет в нескольких ЖК пропал около 21:00 мск. По данным канала, часть жильцов застряла в лифтах, на места уже вызвали спасателей и электриков.

4 февраля отключения света произошли в трех российских регионах на фоне снегопада. По информации Telegram-канала Mash, без электричества остались около 48 тыс. человек. Отключения света зафиксировали в 30 населенных пунктах, расположенных в Ленинградской области, на территории Новгородской области. Также не было света в Ростовской области.

31 января проблемы с электроснабжением возникли в четырех округах Херсонской области — Новокаховском, Геническом, Новотроицком и Каховском. Более того, свет частично пропал в Ивановском районе. Причиной послужила авария на сетях, рассказали в ГУП «Херсоноблэнерго».

Ранее часть жителей республики Хакасия осталась без света из-за крысы, устроившей «диверсию» на электрической подстанции.

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